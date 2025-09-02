شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك عبدالعزيز تطلق النسخة الأولى من AIPM Hackathon "هاكاثون الذكاء الاصطناعي في العلاجات الدقيقة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة بمركز الذكاء الاصطناعي للأبحاث و الابتكار في العلاجات الدقيقة بالشراكة مع جامعة أكسفورد ، فعالية "هاكاثون الذكاء الاصطناعي في العلاجات الدقيقة" بمشاركة 73 طالبًا وطالبة يمثلون 22 فريقًا بحثيًا، من الجامعات السعودية، وذلك يوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025م، بكلية العلوم.

وتهدف الفعالية والتي تختتم الخميس المقبل بحفل توزيع الجوائز على الفرق البحثية الفائزة بالمراكز الأولى، إلى تطوير البحث العلمي في القطاع الصحي، وإعداد جيل من الباحثين القادرين على المساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030.

ويتضمن جدول الفعالية ورش عمل ومحاضرات علمية، منها محاضرات لجامعة أكسفورد، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة تهدف إلى خلق بيئة تفاعلية تجمع المهتمين، وركزت الفعالية على ثلاثة مسارات دقيقة في مجال الذكاء الاصطناعي وهي أمراض السرطان، مقاومة المضادات الحيوية، ومرض السكري.

وأظهرت إحصائيات الهاكاثون أن عدد الفرق المسجلة بلغ 149 فريق، منها 40 فريقًا في مجال السكري، و31 في مجال مقاومة المضادات الحيوية، و38 في مجال السرطان، كما كشفت الأرقام عن مشاركة نسائية لافتة، حيث بلغ عدد الطالبات المسجلات 317 طالبة مقابل 112 طالبًا.

كما قُبل للمشاركة في الهاكاثون 22 فريقًا بحثيًا، منها 7 فرق في كل من مجال السكري ومقاومة المضادات الحيوية، و8 فرق في مجال السرطان، وشكلت الإناث 45 من المقبولين مقابل 28 من الذكور.

وتصدرت جامعة جدة قائمة الجامعات الأكثر تسجيلًا بـ160 طالبًا وطالبة، تلتها جامعة الملك عبدالعزيز بـ51 مسجلًا، ثم جامعة أم القرى بـ33، بينما كانت جامعة الملك سعود في مقدمة الجامعات من حيث عدد المقبولين بـ6 من الطلبة، وجامعة الإمام محمد بن سعود بـ5، وجامعة الأميرة نورة بـ7 طالبات.