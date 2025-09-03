شكرا لقرائتكم خبر "الهيئة السعودية للمقاولين" تستعرض ملامح النسخة السابعة من المنتدى قبيل انطلاقه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت الهيئة السعودية للمقاولين مؤتمرًا صحفيًا قبيل انطلاق النسخة السابعة من المنتدى السعودي للمقاولين، جرى خلاله استعراض أبرز ملامح المنتدى وبرامجه التطويرية الرامية إلى تعزيز مكانة قطاع المقاولات كأحد المحركات الرئيسة للتنمية الوطنية.

وأوضح أ. محمد عبدالعزيز العجلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين أن نسخة هذا العام ستأتي بصيغة موسعة، حيث تتضمن فعاليات متنوعة تشمل مؤتمر التمويل للمقاولين، ومهرجان البناء الوطني الذي يضم مسابقات متخصصة، إضافة إلى منصة "مقاول لمقاول" التي تهدف إلى تمكين صغار ومتوسطي المقاولين من بناء تحالفات مع الشركات الكبرى للدخول في المشاريع الوطنية الكبرى. كما ستُعقد ورش عمل متخصصة تناقش موضوعات وقضايا تهم العاملين في القطاع على مدار أيام المنتدى.

وبيّن العجلان أن المنتدى سينطلق في "مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض"، خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2025، بمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة، إلى جانب شركات محلية ودولية، حيث سيتم استعراض أكثر من 21,200 مشروع مستقبلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وفتح المجال أمام المستثمرين والمقاولين للاطلاع على الفرص الواعدة.

وفي ما يتعلق بدعم الكفاءات الوطنية، أكد رئيس مجلس الإدارة أن الهيئة دشنت مؤخرًا برنامجًا لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، تخرج منه ما يقارب 40 شابًا وشابة، لافتًا إلى أن التوطين سيكون حاضرًا بقوة من خلال "مهرجان البناء الوطني" بالتعاون مع الأكاديميات المتخصصة، بما يعزز انخراط المخرجات الوطنية في الشركات الكبرى والمتوسطة.

كما وجه العجلان رسالة إلى المستثمرين ورواد الأعمال الشباب، مؤكدًا أن قطاع المقاولات قطاع واعد يشهد توسعًا متسارعًا في ظل النهضة التنموية التي تعيشها المملكة، داعيًا الشباب إلى التوجه نحو التخصصات الدقيقة داخل القطاع، بما يتيح لهم فرصًا أفضل للنجاح والتميز، والاستفادة من فرص اللقاء والتفاعل التي توفرها مثل هذه المنتديات.