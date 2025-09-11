شكرا لقرائتكم خبر مجموعة الشربتلي تدشن أعمال مشروع المثلث الذهبي في قلب جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت مدينة جدة يوم الاثنين - الموافق 8 سبتمبر - انطلاق أعمال الحفر لمشروع المثلث الذهبي الذي تطوره مجموعة النهلة، وذلك في احتفالية رسمية حضرها الأستاذ صالح بن علي التركي، أمين محافظة جدة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمجموعة والاستشاريين والضيوف، إيذانًا ببدء تنفيذ المشروع الذي يحظى بدعم من صندوق التنمية السياحي.

ويعد مشروع المثلث الذهبي أحد أبرز المشاريع التطويرية متعددة الاستخدامات في جدة، وسيتم تطويره في موقع استثنائي عند تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية)، وهو موقع يُعد الأكثر تميزاً على مستوى المدينة.

وعبّر أمين محافظة جدة عن سعادته واعتزازه بإطلاق مشروع المثلث الذهبي، الذي أعلنت عنه مجموعة النهلة، إحدى شركات عائلة الشربتلي ، معرباً عن ثقته بأن المشروع سيشكل معلماً حضريًا بارزًا يُضاف إلى معالم مدينة جدة، ويُسهم في تعزيز مكانتها كوجهة حضرية وسياحية رائدة.

وفي كلمته بهذه المناسبة، قال الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه، نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة النهلة، "نفخر اليوم بتدشين مشروع المثلث الذهبي الذي سيثري المشهد السياحي بمدينة جدة، وبخاصة وأن المشروع يمتد على مساحة 90 ألف متر مربع تقريباً بموقع بشكل عنواناً للتميز وبوابة رائعة لمنطقة وسط جدة. والمثلث الذهبي ليس مجرد مشروع عقاري، بل هو خطوة في مسار متواصل تسعى من خلاله مجموعة النهلة إلى تعزيز حضورها في قلب مدينة جدة، في ظل الإقبال الكبير على المدينة كوجهة حضرية وسياحية جاذبة.

وسيسهم المشروع في رفع فرص التوظيف والعمل، وسيكون حيًا متكاملاً ومقصدًا سياحيًا وسكنيًا وتجاريًا وترفيهيًا يوفر استثمارات نوعية وفرصًا جديدة للنمو، ومن المتوقع افتتاح المشروع في عام 2030، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030."

من جانبه أشار المهندس سامي المخضوب، الرئيس التنفيذي للقطاع العقاري لمجموعة النهلة (شركة الأمين العقارية) إلى أن "مشروع المثلث الذهبي يهدف إلى تطوير أراضٍ بمساحة إجمالية تبلغ 87,467 مترًا مربعًا، مترابطة ضمن شبكة شوارع وبنية تحتية متكاملة. وسيقدم المشروع أكثر من 800 غرفة فندقية، حيث يتضمن أربعة فنادق عالمية هي فيرمونت، إس إل إس (SLS)، 25 أورز (25Hours)، وإم غاليري (M Gallery)، إلى جانب أبراج سكنية ذات علامات تجارية عالمية بعضها يدخل المملكة لأول مرة، كما يضم مزيج متكامل من المكاتب والمساحات التجارية، مما يعزز من تنوع الاستخدامات ويخدم مختلف شرائح الزوار والمقيمين."

وأضاف المخضوب: "يحتوي مشروع المثلث الذهبي على عناصر يندر أن تتواجد في مشروع واحد وسيرتقي بالمشهد العقاري في جدة، إذ يضم المشروع بوليفارد مفتوح في قلب المشروع يمتد من الشرق إلى الغرب لأكثر من 500 متر، ويقع على جانبيه مطاعم ومقاهي ومحال تجزئة فاخرة وعناصر ترفيهية وقاعات ضخمة للألعاب الإلكترونية، وكذلك مساحات عامة أُنشئت بعناية لتكون مهيأة للعروض والأنشطة الثقافية والاحتفالات الوطنية. وأؤكد أن إطلاق أعمال الحفر في هذا الموقع الحيوي يحمل رسالة واضحة للسوق العقاري حول التوجه الجاد لمجموعة النهلة نحو الاستثمار طويل الأمد، والتي تعتزم دخول السوق بحزمة من المشاريع التي تنوي الكشف عنها في المستقبل القريب."

بدوره، صرّح الأستاذ منيب حمود، مستشار المشاريع الكبرى: "تصميم مشروع المثلث الذهبي مستوحى من التراث الحجازي بروح عصرية، حيث يقدّم قاعدة قوية من الخارج تتصل عبر مداخل احتفالية إلى منطقة نابضة بالحياة من الداخل، ليوفر تجربة عمرانية متكاملة تعكس هوية جدة، وتفتح المجال أمام أنماط جديدة من الاستخدامات المتنوعة. وتفوق قيمة استثمارات المشروع ستة مليارات ريال وسيتم تنفيذه عبر محفظة عقارية بالشراكة مع صندوق التنمية السياحي. ويعتمد المشروع على مخطط عمراني متكامل ينسّق توزيع المباني على مختلف القطع بشكل يخلق ترابطًا وظيفيًا ومعماريًا، مما ينتج قيمة مضافة تفوق مجموع مكونات المشروع منفردة."

وأوضح منيب أن المشروع سيتم تنفيذه بمشاركة نخبة من بيوت الخبرة العالمية في التصميم والتخطيط العمراني، مثل أدريان سميث + غوردون غيل (Adrian Smith + Gordon Gill Architecture)، أركيتكتونيكا (Arquitectonica)، بلو آركيتكتس (BLU Architects)، وفالود آند بيستري (Valode & Pistre)، إلى جانب شركاء التنفيذ المحليين مثل ديار السعودية (Saudi Diyar)، وتيرنر العربية (Turner Arabia) مؤكداً أن خبراتهم المشتركة ستضيف قيمة نوعية من خلال الدمج بين الابتكار المعماري والمعايير العالمية، بما يعزز جاذبية المشروع، ويضمن له حضورًا مميزًا على خريطة التنمية الحضرية لمدينة جدة.

ويُعد تدشين بدء أعمال الحفر لمشروع المثلث الذهبي خطوة مهمة تؤكد التزام مجموعة النهلة بمواصلة تطوير مشاريع نوعية تدعم مسيرة التحول العمراني والاقتصادي في جدة، ويتماشى مع استراتيجية المجموعة للتركيز على الاستثمارات العقارية عالية الجودة، ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

نبذة عن مجموعة النهلة

تُعد مجموعة النهلة، المملوكة من عائلة شربتلي ورئيس مجلس إدارتها السيد عبد الرحمن حسن شربتلي، إحدى الشركات الوطنية الرائدة في المملكة العربية السعودية، وتتميز بمحفظة أعمال متنوعة تشمل العقار، الاستثمار، السيارات، التجارة، والضيافة.

وقد رسخت المجموعة مكانتها كمحرك فاعل في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مساهمتها في تطوير مشاريع إستراتيجية، وتعزيز قطاعي السياحة والاستثمار العقاري، وفتح آفاق جديدة للنمو والتنمية المستدامة.

تتبنى النهلة نهجًا مؤسسيًا متطورًا يرتكز على الحوكمة الفاعلة والرؤية الطموحة، وتحرص على تمكين الكفاءات الوطنية وخلق فرص نوعية للشباب السعودي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

كما تواصل المجموعة بناء شراكات إستراتيجية طويلة الأمد، وتوجيه استثماراتها نحو مبادرات مبتكرة تُسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار والسياحة على حد سواء.