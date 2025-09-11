سعر الدولار النيوزيلاندي يعاود الارتفاع – توقعات اليوم – 11-09-2025

شهد سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) تحركات اتسمت بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما يضاعف من الضغط السلبي على السعر.

