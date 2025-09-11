تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 11-09-2025

واصل سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليتخطى الزوج بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليستنفذ بذلك فرصه الإيجابية التي قد تعيد له التعافي، ليصل إلى الاستناد لدعم خط اتجاه صاعد على المدى القصير كآخر محاولة له لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه.

