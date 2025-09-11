تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 11-09-2025

انخفض سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 63.70$، ليتعرض من جديد للضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وليتخطى بدوره خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، إيذاناً بتمديد خسائره على المدى القريب.

