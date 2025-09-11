شكرا لقرائتكم خبر المملكة تستعرض تجربتها بالذكاء الاصطناعي في التنبؤ للسيول والعواصف الرملية والاستمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الاتحاد الإقليمي الثاني (آسيا) بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، ريادة المملكة العربية السعودية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالسيول والعواصف الرملية، ودعم عمليات الاستمطار، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز جاهزية منظومات الإنذار المبكر.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر "الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطقس: التقدم والتحديات والآفاق المستقبلية" الذي اختتم أعماله اليوم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم.

وأوضح الدكتور غلام أن المملكة سخّرت الذكاء الاصطناعي في مجال الأرصاد الجوية لتحقيق قفزات نوعية في دقة التنبؤات، لا سيما في ما يتعلق بالسيول المفاجئة والعواصف الرملية والترابية، إلى جانب تطوير أنظمة دعم القرار لتعزيز كفاءة عمليات استمطار السحب وزيادة الهطول المطري.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن التوجهات الوطنية نحو الاستفادة من التقنيات المتقدمة، وتحويل التحديات المناخية إلى فرص للتطوير والابتكار، مؤكدًا أن التزام المملكة يعكس مكانتها الريادية في المنطقة، ودعمها لجهود المنظمة العالمية للأرصاد لتحقيق مبادرة "الإنذار المبكر للجميع".

واختتم رئيس الاتحاد الإقليمي الثاني كلمته بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لتسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة علوم الأرصاد والمناخ، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات ودعم استدامة الموارد الطبيعية.