تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 11-09-2025

قفز سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر استناده لخط اتجاه صاعد على المدى القصير، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب القوية، ليستفيد من جديد بالضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وليهاجم مستوى المقاومة المهم 1.1730، تلك المقاومة التي كانت مستهدفاً سعرياً لنا في آخر تحليل للزوج، بالإضافة إلى ما سبق نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 1-5 سبتمبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (1-5 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل