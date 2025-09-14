شكرا لقرائتكم خبر تعيين أستاذين من كاوست مؤلفين رئيسيين في تقرير المناخ المحوري للأمم المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اُخْتِير أستاذين من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) كمؤلفين رئيسيين في التقرير التقييمي السابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التابعة للأمم المتحدة، والذي يُعد المرجع العلمي الأبرز لتوجيه العمل المناخي العالمي.

ويعد كل من الأستاذ المشارك سامي الغامدي والبروفيسور حسين حطيط من بين 664 عالِمًا يمثلون 111 دولة يساهمون في إعداد التقرير المقرر صدوره عام 2029، والذي سيرسم ملامح العقد القادم من السياسات المناخية.

وهذين التعينين يضعان كاوست في مركز التقييم المناخي الأكثر تأثيراً في العالم، ويسلط الضوء على الدور المتنامي للجامعة في النهوض بالعلوم ذات التأثير العالمي.

الريادة في علوم المناخ العالمية

تُعد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) الجهة الأممية المسؤولة عن تقييم العلوم المتعلقة بتغير المناخ.

ومنذ تأسيسها عام 1988، دأبت الهيئة على إصدار تقييمات علمية دورية تُستخدم كأساس لصياغة السياسات الدولية الخاصة بالمناخ. وتُنشر تقاريرها الشاملة كل 5–7 سنوات، وتُعد حجر الزاوية في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ، حيث تساعد الحكومات والمجتمعات على فهم أخطار تغير المناخ ومسارات التكيف معها والتخفيف منها.

ويجري إعداد التقرير التقييمي السابع (AR7) من خلال ثلاثة فرق عمل: الأول (WGI) يرتكز على الأساس العلمي الفيزيائي، والثاني (WGII) ويرتكز على التأثيرات والتكيف والهشاشة البيئية، والثالث (WGIII) ويعتمد على التخفيف من تغير المناخ. ومن المقرر البدء في نشر التقارير عام 2028 على أن يكتمل إصدارها بالكامل عام 2029.

البروفيسور المشارك سامي الغامدي – الفريق الثاني (الفصل الثامن: آسيا)

تم تعيين البروفيسور سامي الغامدي، خبير كاوست في التنمية الحضرية المستدامة وصمود البنية التحتية والنظم البيئية، مؤلفًا رئيسيًا للفصل الثامن (آسيا) ضمن أعمال الفريق الثاني.

ويركز هذا الفصل على تقييم التأثيرات المتنوعة لتغير المناخ في قارة آسيا، بما يشمل مواطن الضعف والمخاطر واستراتيجيات التكيف والتعامل مع الخسائر والأضرار.

البروفيسور حسين حطيط – الفريق الثالث (الفصل الخامس عشر: إمكانات وحدود ومخاطر إزالة ثاني أكسيد الكربون)

تم تعيين البروفيسور حسين حطيط، الخبير البارز في كاوست في مجال هندسة موارد الطاقة وإدارة الكربون في الطبقات الجوفية، مؤلفًا رئيسيًا للفصل الخامس عشر ضمن أعمال الفريق الثالث.

ويتناول هذا الفصل الأبعاد التقنية والاقتصادية والبيئية لأساليب إزالة ثاني أكسيد الكربون، بما في ذلك جدواها ومخاطرها وقابليتها للتوسع ودورها المحتمل في تحقيق الحياد الصفري أو الانبعاثات السالبة.

ويُسهم تخصص حطيط في مجالات التمعدن المعزز واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) وهندسة المكامن في دعم أحد أبرز المحاور العلمية المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ.

دعم القرارات العالمية

من خلال مشاركتهما في إعداد التقرير التقييمي السابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، سيسهم كل من الغامدي وحطيط في تقديم أدلة علمية رصينة تُسهم في توجيه النقاشات الدولية وصياغة السياسات المناخية المستقبلية. ويؤكد هذا الاختيار دور كاوست كمركز رائد للأبحاث المتقدمة في مجالات المناخ والطاقة والاستدامة، ونقل الحلول من شواطئ البحر الأحمر إلى الساحة العالمية.