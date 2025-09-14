أرباح عزم السعودية ترتفع 30% بالسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025

انخفضت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية (عدا ناسداك) خلال تداولات اليوم الجمعة مع تقييم بيانات اقتصادية، كما حقق ناسداك إغلاقاً قياسياً جديداً في ظل ترقب الأسواق عن كثب لقرار الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل بشأن السياسة النقدية.



وكشفت بيانات حكومية صادرة أمس الخميس في الولايات المتحدة ارتفاع مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال أغسطس آب الماضي متجاوزة التوقعات عند 0.3%، وسجلت القراءة السنوية للمؤشر 2.9%، وهو ما اتسق مع التوقعات.



وباستثناء بعض السلع المتذبذبة كالطاقة والغذاء، سجل مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية ارتفاعاً بنسبة 0.3% على أساس شهري، وبنسبة 3.1% على أساس سنوي، وهما قراءتان اتسقتا مع التوقعات.



ورغم تلك البيانات، لا تزال توقعات الأسواق تشير إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع المزمع انعقاده يوم 17 سبتمبر أيلول، بحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة CME كم رفعوا قليلاً من رهاناتهم على احتمال خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.



وكشفت بيانات جامعة "ميتشجان" الجمعة، انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين بنسبة 4.8% خلال سبتمبر أيلول إلى 55.4 نقطة في القراءة الأولية، مقابل 58.2 نقطة في أغسطس آب، ومقارنة بالتوقعات باستقراره دون تغيير.



وعند إغلاق الجلسة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6% (ما يعادل 273 نقطة) إلى 45834 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1%، وبلغ أعلى مستوى عند 46077 نقطة وأقل مستوى عند 45814 نقطة.



وتراجع إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 6584 نقطة، وبلغت مكاسبه الأسبوعية 1.6%، وسجل أعلى مستوى عند 6600 نقطة وأقل مستوى عند 6574 نقطة.



وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.4% (ما يعادل 98 نقطة) إلى 22141 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 2%، في حين بلغ أعلى مستوى عند 22182 نقطة وأقل مستوى عند 22031 نقطة.