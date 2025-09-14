إدراج وبدء تداول أسهم حمد بن سعيدان العقارية بالسوق الموازي الثلاثاء المقبل

أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)، عن توقيع اتفاقية تسهيل ائتماني مع بنك الإمارات دبي الوطني – السعودية، واتفاقية قرض مساهم مع شركة الفطيم للتجزئة.

ووفقا لإفصاح الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، وقعت الشركة اتفاقية تسهيل ائتماني مع بنك الإمارات دبي الوطني – السعودية بقيمة 1.6 مليون ريال، على أن تحصل الشركة على قرض قصير الأجل (90 يوما)، يتم إعادة تمويله بقرض لأجل 3 سنوات.

ونوهت الشركة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن سند لأمر من الشركة بقيمة 1.6 مليار ريال، وضمان مقدم من شركة الفطيم الخاصة ذ.م.م. بنفس القيمة، والذي سيتم تقديمه مقابل رسوم محددة تدفعها الشركة.

وتعدّ شركة الفطيم الخاصة ذ.م.م. طرفاً ذا علاقة كونها إحدى تابعي شركة الفطيم للتجزئة، والتي ستعتبر طرفاً ذا علاقة عند دخولها كمساهم في الشركة عند إتمام الصفقة الخاصة.

وأعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)، في بيان منفصل عن إبرام اتفاقية تسهيل قرض مساهم مع شركة الفطيم للتجزئة وشركة الفطيم الخاصة ذ.م.م.، والتي بموجبها سيتم منح تسهيل قرض مساهم للشركة من قبل شركة الفطيم الخاصة ذ.م.م. (التابعة لشركة الفطيم للتجزئة).

وأشارت إلى أن قيمة التمويل تبلغ 1.35 مليار ريال، على أن يتم سداد أي مبالغ تم الحصول عليها بموجب اتفاقية القرض، بعد مضي 5 سنوات تبدأ من تاريخ إتمام الصفقة الخاصة.

ويتمثل غرض الحصول على تسهيل قرض المساهم في تحسين الوضع المالي الحالي للشركة بما يُمكنها من تجاوز التحديات القائمة والحفاظ على استمرارية أعمالها وبما يحقق مصالحها ومصالح مساهميها، علماً بأنه بموجب اتفاقية القرض، سيتم استخدام جميع مبالغ التمويل في سداد التزامات مستحقة على الشركة.

وتشمل اتفاقية القرض خيارًا للجهة الممولة (طوال مدة اتفاقية القرض) بطلب تحويل المبالغ القائمة بموجب اتفاقية القرض إلى أسهم في رأس مال الشركة لصالح شركة الفطيم للتجزئة أو أي من تابعيها، ويخضع هذا التحويل، في حال طلبه، إلى اتفاق الشركة والجهة الممولة على معامل التحويل، وغير ذلك من الأحكام ذات الصلة، وموافقة الجهات التنظيمية والجمعية العامة للشركة.