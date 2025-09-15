تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 15-09-2025

استقر سعر الإيثيريوم (ETHUSD) على خسائر حادة بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى اختبار مستوى الدعم المهم 4,490$، وهو ما ساعده على التماسك ووقف نزيف خسائره المبكرة، والتي تأتي مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير.