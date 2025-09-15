شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع هامشيًا قبل انعقاد اجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح من المستويات القياسية

•استمرار انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات

• الاحتياطي الفيدرالي يستعد لخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين في مستهل تعاملات الأسبوع، وسط نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح من المستويات القياسية، بالإضافة إلى ضغط استمرار انتعاش مستويات الدولار الأمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية.



تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات اجتماع السياسة النقدية الهام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، على أن تصدر القرارات يوم الأربعاء، التوقعات مستقرة حاليًا فى أسواق المال العالمية حول خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.45% إلى (3,626.69 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (3,642.72$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (3,646,94$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة، حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.25% ،في ثاني مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بالقرب من أعلى مستوي على الإطلاق عند 3,674.80 دولارًا للأونصة.



•وحققت أسعار الذهب الأسبوع المنصرم ارتفاع بنسبة 1.55%،في رابع مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية ، وتصاعد مخاوف الاستقرار المالي العالمي.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.1% ،ليحافظ على مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،عاكسًا استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة،يأتي انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مع العزوف عن بناء مراكز بيع جديدة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.



مجلس الاحتياطي الفيدرالي

تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات اجتماع السياسة النقدية الهام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، على أن تصدر القرارات يوم الأربعاء، التوقعات تشير إلى خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس.



بيانات السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" من المتوقع أن توفر أدلة قوية وواضحة حول وجود تخفيضات أخرى فى أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من هذا العام.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع هذا الأسبوع مستقر حاليًا عند 100% ،واحتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس مستقر عند 4%.



•وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع أكتوبر مستقر حاليًا عند 100% ،واحتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس مستقر عند 5%.



توقعات حول أداء الذهب

•قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": كان الذهب يبدو في منطقة ذروة الشراء من الناحية الفنية، مما دفع بعض عمليات جني الأرباح مع بداية الأسبوع الجديد. ويُعدّ صمود الدولار عاملاً آخر يُضعف الذهب.



•وأضاف ووترر: فترة من التماسك هي سيناريو وارد للذهب، في حين أن أي تراجع نحو مستوى الدعم عند 3,500 دولار من المرجح أن يجذب المشترين طالما حافظ الاحتياطي الفيدرالي على نهجه الحذر.

•قالت جولدمان ساكس في مذكرة يوم الجمعة:بينما نرى أن المخاطر المتعلقة بتوقعاتنا البالغة 4,000 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026 تميل إلى الجانب الصعودي، فإن ارتفاع المراكز المضاربية يزيد من احتمالات حدوث تراجعات تكتيكية، إذ تميل مراكز المستثمرين عادةً إلى العودة لمستوياتها الطبيعية.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الجمعة بنحو 3.15 طن متري،فى ثاني انخفاض يومي على التوالي، لينزل الإجمالي إلى 974.80 طن متري ،كأدنى مستوى منذ 28 أغسطس الماضي.



نظرة فنية

