شكرا لقرائتكم خبر 1957 Ventures تستعرض ابتكارات الذكاء الاصطناعي في مؤتمر Money20/20 Middle East وتعلن عن شراكة استراتيجية مع Lean Node ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد مؤتمر Money20/20 Middle East حضورًا مميزًا لشركة 1957 Ventures ، المتخصصة في رأس المال الجريء وبناء المشاريع، حيث استعرضت أحدث حلولها في مجال الذكاء الاصطناعي الموجهة لدعم وتمكين رواد الأعمال في قطاع التقنية المالية بالمملكة العربية السعودية.

وقدمت الشركة خلال المؤتمر مجموعة من التقنيات المطورة داخليًا، شملت عروضًا تفاعلية للذكاء الاصطناعي باللغة العربية، وأدوات تحليل فورية للعروض الاستثمارية، وأنظمة استشارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تهدف جميعها إلى مساعدة الشركات الناشئة على فهم المتطلبات التنظيمية، وزيادة جاهزيتها لجذب الاستثمارات، وتسريع انتقالهم من مرحلة الفكرة إلى مشروع ناجح.

وتؤكد هذه المشاركة على الدور الفريد لـ 1957 Ventures بصفتها مستثمرًا ومسرّعًا لبناء الشركات في آن واحد، حيث توفر التمويل إلى جانب الشراكات العملية والدعم المباشر، ما يسهم في تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع مستهدفات الرؤية 2030.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة Lean Node السعودية لبناء المشاريع، لإطلاق منصة مشتركة تحت اسم Fintech & AI Foundry، تهدف إلى تمكين رواد الأعمال في مجالي التقنية المالية والذكاء الاصطناعي من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى شركات ناشئة قابلة للنمو، من خلال برامج عملية تشمل الهاكاثون، ودورات تطوير المشاريع، إضافة إلى توفير تمويل ودعم مباشر للمشاريع الناجحة.

وقال عبد الله الزيني، نائب أول لرئيس إدارة المحافظ الاستثمارية في : 1957 Ventures من خلال منصة Fintech & AI Foundry نعمل على إزالة العقبات أمام الشركات الناشئة وضمان أن الأفكار الواعدة لا تبقى مجرد خطط على الورق، بل تتحول إلى مشاريع حقيقية تحقق الإيرادات.

من جانبه، أوضح عبد الرحمن الزيد، الرئيس التنفيذي لشركة Lean Node هذه الشراكة تمثل تكاملًا بين التمويل والخبرة العملية والتقنيات الحديثة، ما يمنح أصحاب الشركات الناشئة فرصة مثالية للانطلاق محليًا وإقليميًا بسرعة وبكفاءة عالية.

وتُعد 1957 Ventures واحدة من أبرز منصات الاستثمار وبناء الشركات الناشئة في المنطقة، بدعم من بنك الرياض والرياض المالية، وبرأس مال يتجاوز 800 مليون ريال سعودي مخصص لتطوير قطاع الخدمات المالية وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للابتكار.