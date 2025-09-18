شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البيتكوين يتجاوز 117 ألف دولار بعد خفض الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد الدولار الأمريكي تقلبات في تداولات الخميس، إذ واصل المستثمرون تحليل الموقف الحذر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن المزيد من تخفيضات الفائدة، فيما تحوّل التركيز إلى قرار بنك إنجلترا المرتقب، حيث لا يتوقع أن يغير أسعار الفائدة.



تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.3615 دولار، بعد أن قفز في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوى منذ 2 يوليو عند 1.3726. أما اليورو فاستقر عند 1.1823 دولار، بعد أن تخلى عن مكاسب سابقة بلغ فيها أعلى مستوى منذ يونيو 2021 عند 1.19185 مباشرة عقب إعلان الفيدرالي.



وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء كما هو متوقع، فيما وصف رئيسه جيروم باول الخطوة بأنها "خفض لإدارة المخاطر" استجابة لضعف سوق العمل، مؤكدًا في الوقت ذاته أن البنك لا يحتاج إلى التسرع في مسار التيسير.



تباينت آراء المحللين حول الرسائل الصادرة من الفيدرالي؛ ففي حين رأى محللو غولدمان ساكس أن خفض الأربعاء يمثل بداية سلسلة من التخفيضات، وصف خبراء ANZ تعليقات باول بأنها "ليست مائلة للتيسير إطلاقًا".



مباشرة بعد القرار، هبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2022 عند 96.224 أمام سلة عملات رئيسية، قبل أن يرتد بقوة مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 0.44% خلال اليوم، ليستقر في النهاية عند 97.06.



وقال إليوت كلارك، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في Westpac: "التوقعات المعدلة للفيدرالي أبرزت درجة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بالمشهد"، مشيرًا إلى أن توقيت وحجم التخفيضات المتوقعة يعكسان استمرار المخاطر على التضخم.



أما بنك إنجلترا، فمن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة عند 4% في اجتماعه الخميس، مع تركيز الأسواق على وتيرة التراجع في برنامج التيسير الكمي. وقال فرانشيسكو بيسولي، استراتيجي العملات في ING: "أي مفاجآت سلبية بشأن التيسير الكمي قد تدفع إلى عمليات بيع في السندات البريطانية، وهو ما ينعكس بقوة على الإسترليني".



وكشفت بيانات رسمية الأربعاء أن التضخم البريطاني ارتفع سنويًا بنسبة 3.8% في أغسطس، ما عزز توقعات الأسواق بعدم وجود خفض وشيك للفائدة.



النرويج تخفض الفائدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر



أبقى الكرونة النرويجية على رد فعل محدود بعد قرار متوقع من البنك المركزي النرويجي بخفض الفائدة، وهو التخفيض الثاني خلال ثلاثة أشهر. وأكد بيان السياسة النقدية أنه في حال تطور الاقتصاد وفق التوقعات، فسيتم خفض الفائدة أكثر خلال العام المقبل.



عقب القرار، قلّص اليورو مكاسبه أمام الكرونة، وكان آخر تداول عند ارتفاع طفيف نسبته 0.1% عند 0.86775.



الين الياباني بانتظار قرار بنك اليابان



ارتفع الدولار قليلًا أمام الين إلى 147.215 قبيل اجتماع بنك اليابان المقرر الجمعة، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم تسعير الأسواق احتمالية رفع بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول مارس، مع فرصة بنسبة 50% لحدوثه هذا العام.



ويتركز الاهتمام أيضًا على تصويت 4 أكتوبر داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لاختيار زعيم جديد خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل شينغرو إيشيبا، بعد خسارة قاسية في انتخابات مجلس الشيوخ.



انكماش الناتج المحلي لنيوزيلندا يضغط على الدولار النيوزيلندي



أظهرت بيانات الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا انكمش بنسبة 0.9% في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، في أداء أسوأ من توقعات المحللين والبنك المركزي النيوزيلندي.



البيانات زادت من رهانات المستثمرين على تيسير السياسة النقدية، ما دفع الدولار النيوزيلندي للهبوط بنحو 1% إلى 0.5895 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 8 سبتمبر.