سلوشنز السعودية توقع اتفاقية تسهيلات متوافقة الشريعة مع البنك الأول بقيمة 500 مليون ريال

تدخل السوق المالية السعودية أسبوعًا حافلًا بالأحداث التي ينتظرها المستثمرون بترقب، إذ يتجاوز حجم التوزيعات النقدية المقرر صرفها خلال الأيام المقبلة 3.13 مليار ريال، إلى جانب انعقاد سلسلة من الجمعيات العمومية التي ستناقش قضايا محورية، بدءًا من تعديل مواد في الأنظمة الأساسية للشركات وصولًا إلى انتخاب مجالس إدارة جديدة.

في صدارة هذه التوزيعات يأتي مصرف الراجحي الذي أعلن عن صرف أرباح نقدية ضخمة بقيمة 3 مليارات ريال، بواقع 0.75 ريال للسهم، وهو ما يعكس متانة وضعه المالي وثقته في استمرارية التوسع. كما حددت أسمنت القصيم موعدًا لصرف أرباح عن الربع الثاني من 2025 بقيمة 87.8 مليون ريال وبواقع 0.80 ريال للسهم، فيما اعتمدت قو للاتصالات توزيع أرباح عن السنة المنتهية بـ31 مارس 2025 بقيمة 10.2 مليون ريال وبواقع 0.30 ريال للسهم. أما العبيكان للزجاج فقد أقرت توزيع أرباح عن النصف الثاني من 2024 بقيمة 32 مليون ريال بما يعادل 1 ريال للسهم.

هذه التوزيعات، التي تتوزع بين قطاعات البنوك والأسمنت والتجزئة والصناعة، تمنح المستثمرين مؤشرات واضحة على استمرار تدفق العوائد النقدية من الشركات المدرجة، في وقت يولي فيه المتعاملون في السوق أهمية بالغة للسيولة والتوزيعات المنتظمة، باعتبارها ركيزة لتعزيز الثقة والاستثمار طويل الأجل.

وعلى الجانب الآخر، يشهد الأسبوع حراكًا تنظيميًا واسعًا عبر الجمعيات العمومية. ففي الحادي والعشرين من سبتمبر، ستطرح الزامل للصناعة تعديل بعض مواد نظامها الأساس، بينما تعقد كل من الدرع العربي وبوان اجتماعات للتصويت على انتخاب مجالس الإدارة الجديدة، في خطوة ستحدد ملامح المرحلة المقبلة لهذه الشركات. وفي اليوم نفسه، ينعقد اجتماع سينومي سنترز لمراجعة الأعمال والعقود، وهو ما يعد امتدادًا لاستراتيجيتها التوسعية.

وبعد توقف قصير في الثالث والعشرين من سبتمبر بمناسبة اليوم الوطني، تستأنف الجمعيات في الرابع والعشرين مع قو للاتصالات التي ستبحث توزيعات أرباح عن سنتها المالية المنتهية في مارس 2025، فيما تطرح السيف غاليري تعديلات على نظامها الأساسي ومنحة أسهم مجانية، إلى جانب مناقشات مشابهة في كل من التطويرية الغذائية وأسمنت الشرقية. ويُختتم الأسبوع بجمعية عامة عادية لـ السيف غاليري في الخامس والعشرين من سبتمبر للتصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارتها.

هذا الزخم من التوزيعات والقرارات التنظيمية يعكس حيوية السوق السعودية واستمرارية ديناميكيتها، حيث تتقاطع مصالح المستثمرين بين العوائد المالية المباشرة ورؤية مجالس الإدارة المستقبلية. ويترقب المتعاملون انعكاس هذه التطورات على مستويات السيولة ومؤشرات الثقة في السوق خلال الفترة المقبلة.