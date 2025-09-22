- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن العرض المتقن السعودية تعلن ترسية منافسة تشغيل مركز خدمة هاتفية بقيمة 100 مليون ريال والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-09-22 18:59PM UTC
- تم ترسية منافسة تشغيل مركز خدمة هاتفية بقيمة 100 مليون ريال لصالح مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
- المشروع يتضمن إنشاء مقار لمراكز الخدمة الهاتفية في المملكة العربية السعودية وتجهيزها بالبنية التحتية والتقنية.
- من المتوقع توقيع العقد بتاريخ 2 نوفمبر 2025 لتشغيل المركز الهاتفي وتوفير الخدمات اللازم
المنقح: محمد غيث
الكاتب: يوسف عمر
تدقيق: خالد سلطان
أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) عن ترسية منافسة (إسناد تشغيل مركز الخدمة الهاتفية إلى جهة خارجية) التابع لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، بقيمة 100 مليون ريال (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة).
ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، يشمل المشروع إنشاء عدة مقرات لمراكز الخدمة الهاتفية في المملكة العربية السعودية وتجهيزها بشكل متكامل من حيث البنية التحتية والتقنية.
كما يشمل المشروع توفير الأنظمة التقنية وخدمات الدعم الفني والتقني، وخدمات التطوير، وتوفير الكوادر البشرية لمراكز الخدمة الهاتفية وتدريبها، وإدارة العمليات التشغيلية والإدارية للمراكز.
ونوهت الشركة إلى أنه تم ترسية المشروع بتاريخ 21 سبتمبر 2025، ومن المتوقع أن يتم توقيع العقد بتاريخ 2 نوفمبر 2025.
وأعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي)، بتاريخ الأول من سبتمبر الحالي، عن ترسية منافسة مشروع الخدمات المدارة لتقنية المعلومات بجامعة طيبة وفروعها، بقيمة 35 مليون ريال.