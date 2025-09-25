سعر سهم سابك (2010) يصل لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 25-09-2025

قفز سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (2010) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى مستوى المقاومة المحوري 63.75 ريال، هذا المستوى الذي كان مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لسيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 63.75$، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة عند سعر 66.90 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد