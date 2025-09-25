الاقتصاد

سعر سهم ينساب (2290) يخترق مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 25-09-2025

2025-09-24 23:32PM UTC

2025-09-24 23:32PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر سهم المجموعة للإستثمار الصناعي (2250) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبدعم إيجابي متواصل نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد السهم بارتفاعه الأخير مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 20.00 ريال، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 20.00 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 21.95 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

