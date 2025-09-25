شكرا لقرائتكم خبر عن تداول السعودية تطرح مشروع قواعد السوق المعدلة لاستطلاع ‏الآراء حتى 7 أكتوبر المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •العملة اليابانية تتماسك فوق أدنى مستوى في 3 أسابيع

•ضعف احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في أكتوبر المقبل



ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ،مع نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،مستفيدًا من توقف صعود العملة الأمريكية قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة.



تراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في أكتوبر المقبل ،وذلك عقب تعليقات أقل عدوانية من محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا ،في انتظار صدور المزيد من الأدلة حول مسار تطبيع السياسة النقدية في رابع أكبر اقتصاد في العالم.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.15% إلى ( 148.56¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (148.89¥)، و سجل أعلى مستوى عند ( 148.90¥)



•أنهي الين تعاملات الأربعاء منخفضًا بنسبة 0.85% مقابل الدولار ،في أول خسارة في غضون الأربعة أيام الأخيرة ،وسجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 148.92 ينات ،بسبب الغموض السياسي في اليابان.



الدولار الأمريكي

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1%،ليتخلي عن أعلى مستوى في أسبوعين عند 97.92 نقطة ،عاكسًا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح، تتراجع مستويات الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة، عن النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.



ستوفر تلك البيانات أدلة قوية حول احتمالات استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من هذا العام، خاصة بعد التعليقات الحِذرة من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي حول مسار تخفيف السياسة النقدية.



الفائدة اليابانية

•قال محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" يوم الجمعة : يجب الانتباه لتأثير السياسات التجارية على الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي، وكذلك على الاقتصاد والأسعار في اليابان.



•وأضاف أويدا: سيواصل بنك اليابان رفع سعر الفائدة إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع التوقعات، وفقًا للتحسن في الأوضاع الاقتصادية و السعرية.



•عقب تعليقات أويدا ،تراجع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع أكتوبر المقبل من 75% إلى دون 50%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 25-09-2025