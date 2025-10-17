تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 17-10-2025

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك عقب وصوله بالقرب من مستهدفنا الصباحي عند المقاومة 1.1730، تلك المقاومة التي تمثل أيضاً مستهدف نموذج فني متكون في وقت سابق على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج، ليرتد الزوج سريعاً نحو الهبوط، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد دخولها في مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 6-10 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (6-10 3 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل