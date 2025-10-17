- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 17-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-17 11:08AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك عقب وصوله بالقرب من مستهدفنا الصباحي عند المقاومة 1.1730، تلك المقاومة التي تمثل أيضاً مستهدف نموذج فني متكون في وقت سابق على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج، ليرتد الزوج سريعاً نحو الهبوط، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد دخولها في مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
