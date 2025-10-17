- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 17-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-17 11:14AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض قليلاً سعر الذهب (GOLD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ولكن بالرغم من هذا التراجع فإن السعر يظل مستقراً اعلى سعر 4,300$ وتلك إشارة إيجابية تدلل تضاعف من فرص تعافي السعر على المدى القريب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.
