تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 17-10-2025

انخفض قليلاً سعر الذهب (GOLD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ولكن بالرغم من هذا التراجع فإن السعر يظل مستقراً اعلى سعر 4,300$ وتلك إشارة إيجابية تدلل تضاعف من فرص تعافي السعر على المدى القريب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

