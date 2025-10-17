تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 17-10-2025

شهد سعر الفضة (SILVER) تداولات اتسمت بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع تواصل الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليحاول السعر بهذا التقلب اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في استئناف صعوده من جديد، بالإضافة إلى ذلك يحاول تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها.

