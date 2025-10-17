تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 17-10-2025

ارتفع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك عقب وصوله لمستهدفنا السعري الأخير عند الدعم 56.35$، وعلى اثر ثبات هذا الدعم أكسب السعر بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي تهدف من خلالها تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.

