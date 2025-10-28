- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 28-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-28 15:54PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شهد سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك بعد انخفاضه محاولاً تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بها، كما حاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده في استقرار الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، ليرتكز الزوج بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما منحه دفعة إيجابية ساعدته على الارتداد سريعاً ليمحو تلك الخسائر.
