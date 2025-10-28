المطاحن الأولى السعودية تصعد بأرباحها إلى 71.66 مليون ريال في الربع الثالث 2025

تراجعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل متابعة الأسواق للتطورات بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين فضلاً عن ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.



وبحسب موقع Capital.com، ارتفعت أسعار البلاديوم بنحو 26% منذ بداية أكتوبر لتبلغ حوالي 1,500 دولار للأونصة. وقد جاءت هذه القفزة بالتوازي مع مكاسب سوق البلاتين وتخفيف الأوضاع المالية عالميًا.



كما ساهمت الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية وضعف الدولار في تعزيز صعود البلاديوم ضمن ما يُعرف بـ«موجة الذهب + السيولة» التي طالت المعادن النفيسة عمومًا.



ويُستخدم البلاديوم بشكل شبه حصري في الصناعات التحفيزية لمحركات البنزين، ما يعني أن شركات السيارات والإلكترونيات الأميركية قد تواجه تقلبات حادة في التكاليف.



وتُظهر التحليلات الفنية لدى Monex وجود مستوى مقاومة بين 1,500 و1,520 دولارًا للأونصة، مع توقعات بأن يبقى الاتجاه العام صاعدًا ولكن مع تداول متقلب خلال الفترة المقبلة.



ويرى محللو CPM Group أن قوة البلاديوم الأخيرة «مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأداء البلاتين»، محذرين في الوقت ذاته من أن ضعف سوق العمل الأميركية واستمرار التضخم قد يشكلان عقبة أمام نمو الطلب.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 15:18 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 98.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.9 نقطة وأقل مستوى عند 98.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر كانون الأول في تمام الساعة 15:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 1420.5 دولار للأوقية.