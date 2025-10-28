أرباح سلوشنز السعودية تتراجع إلى 417 مليون بالربع الثالث لزيادة التكاليف والمصروفات

سجلت شركة المطاحن الأولى ارتفاعا نسبته 16.94%، بصافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بأرباح الشركة بالربع المماثل من عام 2024.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي الأرباح إلى 71.66 مليون ريال، بالربع الثالث من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 61.28 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح جاء نتيجة نمو مستدام في المبيعات عبر جميع فئات المنتجات، ولا سيما قطاع الأعلاف الذي سجل أداءً قويًا مدفوعًا بزيادة حجم المبيعات وتحسن ديناميكيات التسعير، إضافةً إلى أثر الاستحواذ على شركة المنار للأعلاف.

وأشارت إلى أنها شهدت نموًا قويًا في مبيعات الدقيق للقطاع الصناعي المخصّص لقنوات (B2B)، نتيجة توسع قاعدة العملاء عبر شبكة التوزيع وتعزيز الانتشار الجغرافي للشركة في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت نتائج الشركة بالربع الثالث من عام 2025 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 88.09 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 77.84 مليون ريال بالربع الثالث من عام 2024، بارتفاع نسبته 13.17%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 9.59%، إلى 286.27 مليون ريال في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بإيرادات بلغت 261.21 مليون ريال، خلال الربع الممثل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2025، ارتفع صافي الأرباح إلى 202.73 مليون ريال، مقارنة بـ 184.51 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 9.88%.