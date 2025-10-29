سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتقدم بثبات – توقعات اليوم – 29-10-2025

انخفض سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات الزوج البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة للانطلاق صعوداً من جديد، ليصل بانخفاضه الأخير إلى الاستناد لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تقليص الكثير من خسائره المبكرة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل يعزز من استقرار هذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، مع توارد الإشارات الإيجابية منها.

