سعر الدولار مقابل الفرنك يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 29-10-2025

تراجع بحدة سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل الزوج بانخفاضه الأخير إلى مستوى الدعم 1.3940، هذا الدعم الذي كان مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 والذي يضاعف من الضغط السلبي المحيط بالزوج، ولكن في المقابل نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يكبح من خسائر الزوج القادمة.

