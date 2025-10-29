تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 29-10-2025

صعد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم الحالي 1.1630، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، خاصة وأن ذلك تزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وقد جاء هذ الصعود بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، حيث نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ما يعزز من فرص تعافي الزوج على المدى القريب في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

