تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 29-10-2025

قفز سعر الذهب (GOLD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، لينجح السعر في اختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، ليستعد حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 4,050$، ولكن في المقابل من ذلك يستمر الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر بشكل مستدام على المدى القريب.

