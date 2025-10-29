تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 29-10-2025

شهد سعر النفط الخام (Crude Oil) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم 59.80$، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ولكن بالرغم من كل هذه العوامل الإيجابية إلا أن السعر يأتي من حركة هبوط قوية بمداه اللحظي ويبدون أنه لم يتخلص تماماً من تلك الضغوط السلبية.

