- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 29-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-29 10:52AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شهد سعر النفط الخام (Crude Oil) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم 59.80$، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ولكن بالرغم من كل هذه العوامل الإيجابية إلا أن السعر يأتي من حركة هبوط قوية بمداه اللحظي ويبدون أنه لم يتخلص تماماً من تلك الضغوط السلبية.
أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 13-17 أكتوبر 2025
موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:
توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًااشترك عبر تيليجرام
للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (13-17 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل