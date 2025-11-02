جبل عمر السعودية تتحول للربحية في الربع الثالث لتحسن معدل الإشغال وارتفاع أسعار الغرف

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة مدعومة بالقطاع التكنولوجي لا سيما سهم أمازون الذي قفز بأكثر من 10% عقب نتائج أعمال فصلية قوية، وحققت مؤشرات وول ستريت مكاسب أسبوعية وشهرية.



وانتعشت شهية المخاطرة بفعل هدوء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد التوصل إلى اتفاق بين البلدين اعتبره المستثمرون بمثابة هدنة.



لكن في نفس الوقت، يتابع المستثمرون التطورات العسكرية على الجبهة الشرقية لأوروبا، في ظل تعثر جهود الوساطة الأمريكية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.



وفي تصريحاتهما اليوم، أبدى رئيسا الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي ودالاس تحفظهما على قرار البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، نظراً لمخاطر ارتفاع التضخم تزامناً مع استقرار أوضاع سوق العمل نسبياً في تقديرهما.



تجدر الإشارة إلى أن الفيدرالي قد خفض الفائدة إلى النطاق بين 3.75% و4.00%، لكن جيروم باول قال إن خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر كانون الأول القادم أمر غير مؤكد.



وعند إغلاق الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1% (ما يعادل 40 نقطة) إلى 47563 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7% ومكاسب شهرية بنسبة 2.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 47718 نقطة وأقل مستوى عند 47347 نقطة.



وصعد إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3% (ما يعادل 18 نقطة) إلى 6840 نقطة، وبلغت مكاسبه الأسبوعية 0.7% ومكاسبه الشهرية 2.3%، وسجل أعلى مستوى عند 6879 نقطة وأقل مستوى عند 6814 نقطة.



وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.6% (ما يعادل 144 نقطة) إلى 23725 نقطة، وسجل مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 2.2% في حين بلغت مكاسبه الشهرية في أكتوبر 4.7%، في حين بلغ أعلى مستوى عند 23946 نقطة وأقل مستوى عند 23628 نقطة.