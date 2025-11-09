مهارة السعودية تقفز بأرباحها إلى 44.46 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2025

كشفت نتائج شركة التصنيع الوطنية، بالربع الثالث من عام 2025، تحول الشركة للخسائر مقارنة بصافي أرباح في الربع المماثل من عام 2024، في ظل انخفاض حصة الأرباح من المشاريع المشتركة والشركات التابعة.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تكبدت الشركة صافي خسائر بلغ 558.5 مليون ريال، بالربع الثالث من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 89 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن الخسائر جاءت نتيجة انخفاض متوسط أسعار البيع والكميات المباعة لمعظم المنتجات والذي أدى إلى انخفاض حصة الأرباح من المشاريع المشتركة والشركات التابعة، إلى جانب انخفاض الايرادات المالية وارتفاع مخصص الزكاة.

وأشارت إلى أن الخسائر تعزي كذلك إلى تسجيل هبوط في قيمة الاستثمار بمبلغ 464 مليون ريال (تبلغ حصة التصنيع 367 مليون ريال) في إحدى الشركات التابعة (شركة ترونوكس القابضة).

وكشفت نتائج الشركة بالربع الثالث من عام 2025 تحقيق خسائر تشغيلية بلغت 657.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بقيمة 135.9 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2024.

وهبط إجمالي الإيرادات بنسبة 16.477%، إلى 859.7 مليون ريال في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بإيرادات بلغت 1.03 مليار ريال، خلال الربع الممثل من العام الماضي.

وقفزت أرباح الشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2025، إلى 271.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 69.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 289%.