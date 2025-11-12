- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط الخام في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 12-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-12 00:53AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
اكتسى سعر سهم الشركة السعودية لإعادة التأمين (8200) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليتصدر بذلك قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية خلال الجلسة، مدفوعاً ببدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك في ظل سيطرة اتجاه جانبي على المدى القصير.
لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 28.14 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 36.00 ريال.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد