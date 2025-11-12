الاقتصاد

سعر النفط الخام في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 12-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر النفط الخام في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 12-11-2025 1/2
  • سعر النفط الخام في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 12-11-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط الخام في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 12-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-12 00:53AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

اكتسى سعر سهم الشركة لإعادة التأمين (8200) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليتصدر بذلك قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية خلال الجلسة، مدفوعاً ببدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك في ظل سيطرة اتجاه جانبي على المدى القصير.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 28.14 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 36.00 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا