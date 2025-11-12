شكرا لقرائتكم خبر "مجتمع جميل الأهلية" تؤكد دعم منظومة ريادة الأعمال تعزيزاً لإسهامها في الاقتصاد الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت مؤسسة مجتمع جميل الأهلية، ممثلة بمركز ستارت سمارت لريادة الأعمال، على دعمها لمنظومة ريادة الأعمال في المملكة، وتمكين المواهب الوطنية وتوفير فرص العمل، وتطوير مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

واستعرضت خلال مشاركتها في ملتقى بيبان 2025 الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشأت"، على مدى أربعة أيام، برامجها ومبادرتها النوعية، وذلك عبر جناح ضم 10 شركات ناشئة مدعومة من المركز من مختلف القطاعات التجارية والتقنية. حيث يعد ملتقى بيبان أحد أبرز المنصات الداعمة لريادة الأعمال محلياً ودولياً.

اطلع زوار الجناح، الذين تجاوز عددهم 4000 شخص من الزوار والمهتمين، على أبرز الشركات الناشئة المشاركة والخدمات التي يوفرها المركز، حيث جرى عرض مشاريع رواد الأعمال وتجاربهم وتوجهاتهم في تطوير أعمالهم. كما حظي الجناح بزيارة من الأستاذ حسين محمد جميل، المشرف على قطاع ريادة الأعمال في شركة عبداللطيف جميل للتمويل. فاطّلع خلالها على مشاريع رواد الأعمال المشاركين واستمع إلى تجاربهم وتوجهاتهم في تطوير أعمالهم. وأكد خلال لقائه أن دعم مؤسسة مجتمع جميل السعودية للشركات الناشئة يأتي انسجاماً مع دور المؤسسة في تمكين رواد الأعمال، وبناء منظومة ملائمة تتيح لهم النمو والازدهار في الأسواق السعودية والدولية.

من جانبه أوضح المدير العام الأول للمبادرات الاجتماعية وريادة الأعمال بمؤسسة مجتمع جميل السعودية محمد عبدالغفار، أن المشاركة في ملتقى بيبان 2025 للعام الثالث على التوالي تؤكد التزام مؤسسة مجتمع جميل السعودية ومركز ستارت سمارت بدعم منظومة ريادة الأعمال في المملكة، وتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى الموارد والفرص التي تساعدهم على النمو والابتكار، حيث حققت نحن الشركات الناشئة إنجازات كبيرة في هذا الملتقى، مما يعزز إسهامها في الاقتصاد الوطني.

يذكر أن شركة سارسات إكس بالمركز الثالث في كأس العالم لريادة الأعمال ضمن فعاليات ملتقى بيبان، وقد حصلت على المركز الأول في مسار البيئة خلال مسابقة ستارت سمارت لعام 2023، واستفادت من برامج التدريب المتقدم والجائزة المالية التي أسهمت في تسريع نموها وتعزيز جاهزيتها لتحقيق نجاح متواصل. في حين أعلنت شركة لانكول المدعومة من ستارت سمارت حصولها على استثمار استراتيجي من صندوق شركة وادي مكة.

وتمثل هذه المشاركة الأهداف التي تسعى إليها مؤسسة مجتمع جميل السعودية من تمكين الجيل الريادي، وتوفير بيئة حاضنة للابتكار، وتعزيز حضور الشركات الناشئة في المحافل المحلية والعالمية، بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.