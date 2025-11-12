تغطية طرح المسار الشامل بالسوق السعودية 102.9 مرة وتحديد السعر النهائي بـ 19.50 ريال

ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل التفاؤل في الأسواق العالمية مع اقتراب إعادة فتح الحكومة الأمريكية بعد أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، وهو ما يعني إنعاش الطلب.



يأتي ذلك بعد أن أحرز مجلس الشيوخ الأمريكي تقدمًا ملموسًا بعدما توصل الحزبان الجمهوري والديمقراطي ، إلى اتفاق حول مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى الثلاثين من يناير كانون الثاني، في خطوة تمهد لإنهاء الإغلاق القياسي الممتد منذ مطلع أكتوبر تشرين الأول الماضي.



وبحسب موقع Capital.com، ارتفعت أسعار البلاديوم بنحو 26% منذ بداية أكتوبر لتبلغ حوالي 1,500 دولار للأونصة. وقد جاءت هذه القفزة بالتوازي مع مكاسب سوق البلاتين وتخفيف الأوضاع المالية عالميًا.



كما ساهمت الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية وضعف الدولار في تعزيز صعود البلاديوم ضمن ما يُعرف بـ«موجة الذهب + السيولة» التي طالت المعادن النفيسة عمومًا.



ويُستخدم البلاديوم بشكل شبه حصري في الصناعات التحفيزية لمحركات البنزين، ما يعني أن شركات السيارات والإلكترونيات الأميركية قد تواجه تقلبات حادة في التكاليف.



وتُظهر التحليلات الفنية لدى Monex وجود مستوى مقاومة بين 1,500 و1,520 دولارًا للأونصة، مع توقعات بأن يبقى الاتجاه العام صاعدًا ولكن مع تداول متقلب خلال الفترة المقبلة.



ويرى محللو CPM Group أن قوة البلاديوم الأخيرة «مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأداء البلاتين»، محذرين في الوقت ذاته من أن ضعف سوق العمل الأميركية واستمرار التضخم قد يشكلان عقبة أمام نمو الطلب.



ورغم الإعلان عن اتفاق تجاري وصف بالهدنة بين واشنطن وبكين، إلا أن التصريحات الصادرة عن مسؤولين أمريكيين تنذر باستمرار المواجهة بين البلدين حيث صرح وزير الخزانة الأمريكي بأن الصين شريك غير موثوق من الناحية التجارية.



كما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إدارته لن تسمح بتصدير رقائق إنفيديا المتطورة إلى الصين أو دول أخرى.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 99.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.7 نقطة وأقل مستوى عند 99.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر كانون الأول في تمام الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 1490 دولاراً للأوقية.