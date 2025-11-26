شكرا لقرائتكم خبر البنك السعودي الفرنسي (BSF) والمسافر يطلقان "بطاقة فيزا المسافر من BSF" الأولى من نوعها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن BSF أحد أبرز المؤسسات المالية في المملكة، بالشراكة مع المسافر، العلامة الرائدة في قطاع السفر بالشرق الأوسط، عن بطاقة فيزا المسافر من BSF الجديدة التي تمكن العملاء من الاستفادة من إنفاقهم اليومي عبر مكافآت سفر مجزية، وقيمة واضحة يمكن واستبدالها بسلاسة عبر منصات المسافروتقدم البطاقة مجموعة من المزايا الحصرية ، تشمل:حتى 20% نقاط المسافر على حجوزات السفر. 5%استرداد كنقاط المسافر من مشترياتهم في قطاع التسوق والمطاعم.0% على تحويل العملات الأجنبية على العمليات الدوليوتتميز نقاط المسافر بقيمة مباشرة وسهلة الاستخدام، إذ تعادل كل نقطة ريالاً سعودياً واحداً، مما يمنح العميل وضوحاً تاماً حول قيمة مكافأته عند الاستبدال، بدون قيود سفر و بدون حدود على الاسترداد سواء لتذاكر الطيران أو الإقامات أو الأنشطةكما يحصل العملاء على عائد يصل إلى 5% على هيئة نقاط المسافر من مشترياتهم في قطاع التسوق والمطاعم، ما يحوّل الإنفاق اليومي إلى مكافآت فعلية قابلة للاستخدام. وتوفّر البطاقة مزايا فريدة ، إذ تعد البطاقة هي الأولى من نوعها التي لا تحتسب أي رسوم على تحويل العملات الأجنبية على العمليات الدولية، إضافة إلى الإعفاء من الرسوم السنوية للسنة الأولى.وتتوفر البطاقة بإصدارَي Visa Signature و Visa Infinite، مع خدمات دفع موثوقة داخل المملكة وخارجها، وقبول عالمي واسع.

إضافةً إلى جميع المزايا الحصرية التي تقدّمها بطاقة فيزا المسافر من BSF، يتيح البنك تجربة تقديم سلسة وسريعة عبر تطبيق BSF Mobile، حيث يمكن للعميل إتمام طلب البطاقة خلال دقائق بخطوات مبسّطة دون الحاجة لزيارة الفرع. يوفّر التطبيق واجهة واضحة وسهلة الاستخدام تُمكّن المستخدم من اختيار نوع البطاقة، تعبئة البيانات، وإتمام الطلب فورًا، مما يجعل الحصول على البطاقة ومكافآتها المجزية أكثر سهولة وراحة.

وبهذه المناسبة، علق محمد آل الشيخ، الرئيس التنفيذي للمصرفية الشخصية لـBSF : نحن في BSF نرى أن دورنا يمتد إلى ما هو أبعد من تقديم منتجات مالية تقليدية؛ بل نعمل على بناء تجربة متكاملة تضيف قيمة حقيقية لحياة عملائنا. وجاءت شراكتنا مع المسافر لتعكس هذا التوجه عبر منتج يقدم مزايا واضحة وملموسة، ويمنح العملاء مرونة أكبر في إدارة احتياجاتهم عند السفر والإنفاق داخل المملكة وخارجها"

ومن جانبه، علّق مزمل أحسِن، الرئيس التنفيذي لشركة المسافر (جزء من مجموعة سيرا): ";نحن فخورون بالتعاون مع BSF وفيزا على منتج يفتح عالماً من إمكانات السفر. لقد صُمّمت هذه البطاقة بعناية لتعكس الاحتياجات الفعلية للمسافرين السعوديين؛ من سهولة جمع واستبدال النقاط إلى تحقيق توفير مالي حقيقي على الإنفاق الدولي. الأمر لا يقتصر على مزايا السفر فحسب، بل يتعلّق بتمكين عدد أكبر من الأشخاص من استكشاف العالم بثقة وحرية."

كما علَق علي بيلون، المدير العام الإقليمي لفيزا في المملكة العربية السعودية والبحرين وعُمان:

“تعكس شراكتنا مع البنك السعودي الفرنسي والمسافر التزامنا في Visa بتقديم تجربة متكاملة لمستخدمي بطاقات فيزا. حيث تجمع هذه البطاقة بين مزايا سفر نوعية ومكافآت يومية متنوعة، كما تعتمد على تقنيات Visa المتقدمة وشبكة القبول الواسعة التابعة لها، بما يضمن للمستخدمين سلاسة في الدفع أينما كانوا. تهدف هذه الشراكة إلى الارتقاء بتجربة السفر عبر تعزيز الراحة والثقة والمرونة، وتمكين المستخدمين من الاستمتاع برحلات أكثر سهولة إلى مختلف الوجهات."

