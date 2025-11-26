شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بأكثر من 1% وسط انخفاض الدولار واستمرار الرهان على خفض الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّمت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز بيان الموازنة أمام البرلمان يوم الأربعاء، معلنةً سلسلة إجراءات تهدف إلى زيادة الإيرادات من العاملين، والمدّخرين للتقاعد، والمستثمرين، لخلق مساحة مالية تساعدها على الالتزام بأهداف الاقتراض الحكومي.



وجاء خطاب ريفز بعد نشر مكتب مسؤولية الميزانية، وبشكل غير متوقع، لتوقعاته الاقتصادية على موقعه الإلكتروني قبل إعلان الميزانية، قبل أن يعتذر لاحقًا واصفًا الأمر بأنه "خطأ تقني".



وفيما يلي أبرز الإجراءات التي أعلنتها الوزيرة:



تجميد حدود ضريبة الدخل



ستقوم بريطانيا بتجميد حدود شرائح ضريبة الدخل لثلاث سنوات إضافية اعتبارًا من عام 2028. ومن المتوقع أن توفر هذه الخطوة إيرادات تبلغ 7.6 مليار جنيه إسترليني في العام المالي 2029/2030.



ضريبة جديدة على المنازل مرتفعة القيمة



ستخضع إنجلترا لضريبة مجلس محلية إضافية على المنازل مرتفعة القيمة ابتداءً من 2028، تشمل:

2,500 جنيه سنويًا للممتلكات التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه.

7,500 جنيه سنويًا للممتلكات التي تزيد قيمتها على 5 ملايين جنيه.

وتُجمع الضريبة مع ضريبة المجلس، ومن المتوقع أن توفّر أكثر من 400 مليون جنيه بحلول 2031، وستطال أقل من 1% من المنازل في البلاد.



تجميد رسوم الوقود



ستواصل الحكومة تجميد رسوم الوقود. كما سيتم تمديد التخفيض المؤقت البالغ 5 بنسات للتر، الذي أُقر خلال جائحة كورونا وكان من المفترض أن ينتهي في أبريل 2025، حتى سبتمبر 2026.



وقد حافظت الحكومات المتعاقبة على تجميد رسوم الوقود منذ 2011 خشية احتجاجات السائقين. وتُعد الرسوم مصدرًا مهمًا للعائدات، إذ توفّر نحو 25 مليار جنيه سنويًا.



إلغاء الحد الأقصى لإعانات الطفل الثاني



سيتم إلغاء سقف الإعانات المخصص للطفلين ابتداءً من أبريل المقبل. هذا السقف، الذي فُرض عام 2017، يمنع العديد من الأسر منخفضة الدخل من الحصول على دعم إضافي عند إنجاب الطفل الثالث أو ما بعده.



وقال مكتب مسؤولية الميزانية إن إلغاء هذا السقف سيكلّف الحكومة 3.1 مليار جنيه في 2029/2030.



رسوم جديدة على السيارات الكهربائية



سيتم فرض رسوم جديدة على مسافة القيادة للسيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن اعتبارًا من أبريل 2028، على النحو التالي:

3 بنسات لكل ميل للسيارات الكهربائية.

1.5 بنس لكل ميل للسيارات الهجينة.

ومن المتوقع أن تجمع هذه الخطوة 1.4 مليار جنيه. وأوضح مكتب مسؤولية الميزانية أنها ستُعوّض نحو ربع خسائر الإيرادات الحكومية المتوقعة بحلول 2050، نتيجة تراجع رسوم الوقود مع التحول إلى السيارات الكهربائية.



رفع ضرائب الأرباح (Dividends)



سترفع الحكومة معدلات ضريبة أرباح الأسهم بمقدار نقطتين مئويتين. واعتبارًا من أبريل 2025:

سترتفع ضريبة الشريحة الأساسية إلى 10.75%.

ترتفع ضريبة الشريحة الأعلى إلى 35.75%.

تغييرات في ضرائب العقارات التجارية



قالت ريفز إن التعديلات على ضرائب العقارات التجارية (Business Rates) ستشمل:

رفع الضرائب على العقارات مرتفعة القيمة.

خفضًا دائمًا للضرائب على أكثر من 750 ألف منشأة في قطاعات البيع بالتجزئة والضيافة والترفيه.

وستُموّل التخفيضات من خلال رفع الضرائب على العقارات التي تتجاوز قيمتها 500 ألف جنيه، بما في ذلك مستودعات الشركات الكبرى العاملة عبر الإنترنت.



إصلاح برنامج "الحركية" لذوي الإعاقة



سيخضع برنامج Motability — الذي يسمح لذوي الإعاقة باستئجار سيارات ممولة من الدولة — لإصلاحات تهدف إلى تقليل ما وصفته ريفز بأنه "دعم سخي" من أموال دافعي الضرائب.



تقليص المزايا الضريبية للمعاشات



ستضع الحكومة سقفًا قدره 2,000 جنيه سنويًا للمبالغ التي يمكن تحويلها إلى صناديق التقاعد قبل فرض التأمين الوطني، ابتداءً من عام 2029. ومن المتوقع أن تولّد هذه الخطوة 4.7 مليار جنيه إضافية في 2029/2030.



خفض حد الادخار المعفى من الضرائب



سيتم خفض الحد السنوي للإعفاء الضريبي على حسابات الادخار الفردية (ISA) من 20,000 جنيه إلى 12,000 جنيه لمعظم المدّخرين اعتبارًا من أبريل 2027، بينما سيحتفظ من هم فوق 65 عامًا بالحد الكامل.



خفض فواتير الطاقة



ستقوم بريطانيا بخفض متوسط فاتورة الطاقة بمقدار 150 جنيهًا سنويًا بدءًا من أبريل المقبل، من خلال نقل بعض التكاليف إلى الضرائب العامة وتقليص برنامج دعم تحسين المنازل.