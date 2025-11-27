شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط مع ترقب المستثمرين لاتجاه مباحثات السلام بين روسيا وأوكرانيا والان مع بالتفاصيل

ارتفع سعر البيتكوين يوم الخميس، ليعود مجددًا فوق مستوى 91 ألف دولار، مع تصاعد توقعات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة، مما دفع موجة جديدة من اهتمام المستثمرين.



وبعد أن هبطت إلى نحو 80 ألف دولار يوم الجمعة الماضي – وهو أدنى مستوى لها منذ أبريل – غيّرت العملة الرقمية الأشهر مسارها، لتتداول مرتفعة بنسبة 5.1% عند 91,527.5 دولار بحلول الساعة 06:19 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (11:19 بتوقيت غرينتش).



ويقوم المتعاملون حاليًا بتقييم احتمال يبلغ نحو 85% لخفض ربع نقطة مئوية في سعر الفائدة، وهو ارتفاع حاد مقارنة باحتمال 44% قبل أسبوع فقط. ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة عادةً أن يدعم "الأصول عالية المخاطر" مثل البيتكوين عبر زيادة السيولة وتعزيز الإقبال على البدائل ذات العوائد الأعلى.



ومع ذلك، تبقى بعض عوامل الحذر قائمة؛ إذ لا يزال التضخم مرتفعًا في الولايات المتحدة، بينما جاءت البيانات الاقتصادية الأوسع متباينة. وقد أثار ذلك تساؤلات حول مدى سرعة الفيدرالي في التحرك – وما إذا كان الارتفاع الأخير مجرد ارتداد قصير الأجل أم بداية لاتجاه صعودي مستدام.



ومع ذلك، بين المتفائلين، يضيف احتمال تعيين كيفن هاسيت رئيسًا مقبلًا للفيدرالي – والذي يُنظر إليه من قبل البعض بوصفه ميّالًا لسياسة نقدية أكثر تيسيرًا – مزيدًا من الزخم للرؤية الصعودية تجاه بيتكوين والأصول عالية المخاطر الأخرى.



Naver Financial تستعد للاستحواذ على مشغّل Upbit في صفقة بـ10 مليارات دولار



اتفقت شركة Naver Financial، الذراع المختص بعمليات الدفع التابعة لعملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي Naver Corp، على الاستحواذ على شركة Dunamu، مشغّل منصة تداول العملات المشفّرة الكبرى Upbit، في صفقة تُقدَّر بنحو 10 مليارات دولار.



وسيتم تنفيذ الصفقة عبر مقايضة أسهم تجعل Dunamu شركة مملوكة بالكامل لـNaver Financial.



وقالت الشركتان إن الاندماج سيجمع بين منظومة المدفوعات الرقمية الضخمة لـNaver ومكانة Upbit الرائدة في سوق تداول العملات المشفّرة في كوريا الجنوبية.



وتُعد هذه الخطوة واحدة من أكبر عمليات الدمج والاستحواذ في قطاع التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية في البلاد حتى الآن، مما يضع Naver في موقع يتيح لها التوسع في الخدمات المالية القائمة على سلسلة الكتل (البلوك تشين) بمجرد حصول الصفقة على الموافقات التنظيمية.



أسعار العملات المشفّرة اليوم: ارتفاع في العملات البديلة



ارتفعت معظم العملات البديلة (Altcoins) يوم الخميس، متتبّعة مكاسب بيتكوين مع تحسن شهية المخاطرة.



وصعدت العملة المشفّرة الثانية عالميًا إيثريوم بنسبة 3.9% إلى 3,029.29 دولار.

بينما ارتفعت العملة الثالثة عالميًا XRP بنسبة 0.8% إلى 2.1874 دولار.