تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من زيادة الإمدادات وتعثر محادثات السلام في أوكرانيا

تتسارع وتيرة الابتكار الرقمي لتصبح قوة محورية في قطاع خدمات النفط (OFS) مع تكيفه مع ظروف السوق المتغيرة، وهو ما يخلق فرصًا للنمو المستدام وطويل الأجل. وتتوقع شركة “ريستاد إنرجي” أن يتمكّن قطاع النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة من توفير أكثر من 320 مليار دولار عبر تعزيز الرقمنة في خمسة مجالات رئيسية: تحسين عمليات الحفر، الروبوتات الذاتية، الصيانة التنبؤية، إدارة المكامن، وتحسين الخدمات اللوجستية. ومن المتوقع أن يشهد النظام البيئي لأعمال خدمات النفط تحوّلًا كبيرًا، مع استمرار نشاط الاندماج والاستحواذ، وتوسّع الشراكات مع شركات التكنولوجيا، وزيادة تكامل البرمجيات، بما يدعم استراتيجيات تجارية تضع الرقمنة في المقام الأول لدى أبرز شركات القطاع.

وترى الشركة أن تقدير 320 مليار دولار هو رقم متحفظ، إذ يمكن أن تحقق تبنٍ أوسع للتقنيات الرقمية في مجالات أعمال أخرى قيمة أكبر بكثير. ولتحقيق ذلك، سيحتاج التنفيذيون إلى إعطاء الأولوية لتحويل الأعمال رقميًا من خلال تعزيز ثقافة عمل أقل تحفّظًا تجاه المخاطر.

تزداد أهمية الرقمنة — رغم غياب المعايير الموحدة وصعوبة قياسها أحيانًا — في الإفصاحات المالية. إذ إن معظم اللاعبين في سلسلة التوريد لا يفصحون بعد عن «أرباح رقمية» مستقلة وفق معايير المحاسبة المعمول بها (GAAP)، كما تفعل شركات البرمجيات السحابية البحتة. غير أن هذا المشهد بدأ يتغيّر تدريجيًا، حيث باتت شركة SLB تُدرج قسمها الرقمي ضمن نتائجها المالية، وتتوقع أن تصل هوامش ربحه إلى 35% على أساس سنوي في 2025. مثال آخر هو شركة Viridien الرائدة عالميًا في التكنولوجيا والجيولوجيا، إذ حقق قسمها الرقمي وقطاع البيانات والبيئة (DDE) إيرادات بلغت 787 مليون دولار بنمو 17%، وحقق أرباحًا تشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بلغت 458 مليون دولار العام الماضي. وتقدّم تدفقات الإيرادات الرقمية مسارات نمو أكثر استقرارًا ومرونة وأقل عرضة لتقلّبات الإنفاق الرأسمالي في أنشطة المنبع.

وقال بيني باغا، نائب الرئيس الأول لسلسلة الإمداد:

“إن مجتمع المستثمرين يولي اهتمامًا متزايدًا لقصص التكنولوجيا في قطاع الطاقة، حيث تحظى شركات الخدمات التي تطرح استراتيجيات قائمة على التكنولوجيا والإيرادات المستمرة بتقييمات أعلى من تلك المرتبطة فقط بدورات المعدات. ومع ذلك، تعتمد هذه التقييمات المتميزة على القدرة الواضحة على التوسع. التركيز على الرقمنة يمثل مسارًا مباشرًا لخلق قيمة مستدامة للمساهمين.”

ومع ذلك، تواجه عمليات تبنّي الحقول النفطية الرقمية على نطاق واسع عقبات كبيرة، من بينها التكاليف المسبقة الضخمة للأجهزة والبرمجيات والصيانة المستمرة وأمن المعلومات. وتتفاقم هذه التحديات بشكل خاص لدى الشركات الصغيرة أو تلك التي تعمل ببنية تحتية قديمة، ما يصعّب تبرير مثل هذه الاستثمارات في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي. وللتخفيف من هذه التحديات، تتجه الشركات المتوسطة إلى تعزيز خدماتها بقدرات رقمية محددة، بينما يركّز اللاعبون الصغار والشركات المتخصصة في البرمجيات على تقديم حلول معيارية ومُخصّصة.

ومن الاتجاهات البارزة في الاستثمار الرقمي، تنامي الشراكات مع شركات التكنولوجيا، باعتبارها مكملة لجهود بناء القدرات الداخلية وصفقات الاستحواذ في المجال الرقمي. وقد ارتفع نطاق وتواتر هذه الشراكات بشكل حاد، خصوصًا منذ عام 2021، مع زيادة واضحة في العامين الماضيين لدى شركات كبرى مثل SLB وهاليبرتون وNOV وبيكر هيوز. ويعكس هذا النمط تحولًا واضحًا في الصناعة نحو التحول الرقمي، حيث يسعى كبار المورّدين إلى تسريع تعاونهم مع شركاء التكنولوجيا في السنوات الأخيرة.