- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم أولى وقود (OULAFUEL) يغلق على ارتفاع حذر – توقعات اليوم – 09-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-09 00:44AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
قفز سعر سهم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني (8210) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المحوري 142.40 ريال، ما أكسبه زخماً إيجابياً خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليبدأ السهم في محاولة منه لتعويض بعضاً من خسائره السابقة.
ولكن في المقابل من ذلك يظل السهم يعاني من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.
لذلك فطيلة استقرار سعر السهم طيلة ثبات مستوى المقاومة 154.20 ريال فإن توقعاتنا للسهم تميل نحو الهبوط خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 142.40 ريال.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي