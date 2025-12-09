الاقتصاد

سعر الفضة يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 09-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الفضة يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 09-12-2025 1/2
  • سعر الفضة يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 09-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفضة يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 09-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-09 02:56AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد رحلة هابطة استهدف الزوج خلالها البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتكسبه الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليستند إلى مستوى الدعم المهم 0.6615، ومع ثبات هذا الدعم أكسبه هذا الزخم الذي ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت هيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد، بالإضافة لبدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا