سعر الفضة يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 09-12-2025

ارتفع سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد رحلة هابطة استهدف الزوج خلالها البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتكسبه الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليستند إلى مستوى الدعم المهم 0.6615، ومع ثبات هذا الدعم أكسبه هذا الزخم الذي ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت هيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد، بالإضافة لبدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.