الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تحت هيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد – توقعات اليوم – 09-12-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تحت هيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد – توقعات اليوم – 09-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-09 03:02AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المهم 0.8070، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل وجود دعم إيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص صعود الزوج، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

