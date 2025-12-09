سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تحت هيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد – توقعات اليوم – 09-12-2025

انخفض سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المهم 0.8070، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل وجود دعم إيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص صعود الزوج، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.