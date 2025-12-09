شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتمسك بالإيجابية-توقعات اليوم 9-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-12-09 05:13AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أنهى سعر النحاس تداولات يوم أمس بتقديمه لإغلاق جديد قرب مستوى 5.3200$ محاولا استغلال إيجابية مؤشر ستوكاستيك بتوفير فرص لاستئناف الهجوم الصاعد والقائم على عدة عوامل نذكر منها الثبات ضمن محاور القناة الصاعدة إضافة لمحاولة تشكيل مستوى 5.1300$ للدعم الإضافي أمام التداولات الحالية.
ما سبق يدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد لنبقى بانتظار نجاح السعر بالوصول نحو مستوى 161.8% فيبوناتشي الامتدادي والمستقر عند 5.5000$ والذي بتجاوزه سيفتح أمامه باب لتحقيق مكاسب إضافية خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.2500$ و 5.5000$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع