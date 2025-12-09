الاقتصاد

سعر النحاس يتمسك بالإيجابية-توقعات اليوم 9-12-2025

سعر النحاس يتمسك بالإيجابية-توقعات اليوم 9-12-2025

أنهى سعر النحاس تداولات يوم أمس بتقديمه لإغلاق جديد قرب مستوى 5.3200$ محاولا استغلال إيجابية مؤشر ستوكاستيك بتوفير فرص لاستئناف الهجوم الصاعد والقائم على عدة عوامل نذكر منها الثبات ضمن محاور القناة الصاعدة إضافة لمحاولة تشكيل مستوى 5.1300$ للدعم الإضافي أمام التداولات الحالية.

 

ما سبق يدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد لنبقى بانتظار نجاح السعر بالوصول نحو مستوى 161.8% فيبوناتشي الامتدادي والمستقر عند 5.5000$ والذي بتجاوزه سيفتح أمامه باب لتحقيق مكاسب إضافية خلال الفترة القادمة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.2500$ و 5.5000$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

