سعر البلاتين يكرر الإغلاقات الإيجابية– توقعات اليوم 9-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-12-09 05:13AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بالرغم من ضعف تداولات سعر البلاتين الأخيرة إلا أن نجاحه بالصمود فوق مستوى الدعم المتمركز عند 1605.00$ سيساهم بتجديد الهجوم الصاعد خلال الفترة القريبة, نكرر أهمية تجميع السعر حاليا للعزم الإيجابي ليسهل ذلك مهمة وصوله قريبا نحو 1695.00$ ولنؤكد على أهمية تجاوزه لهذا الحاجز ليعزز فرص تسجيله لمكاسب إضافية قد تمتد أولا نحو 1715.00$ و1745.00$ على التوالي.

 

أما تعرض السعر للضغوط السلبية وبتسلله دون الدعم المذكور سابقا, سيجبره ذلك على تفعيل السيناريو التصحيحي بشكل مؤقت باستهدافه لبعض المحطات السلبية المتمثلة بمستوى 1575.00$ و1530.00$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1620.00$ و 1695.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

Advertisements

