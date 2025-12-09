سعر الغاز الطبيعي يفقد العزم الإيجابي-توقعات اليوم 9-12-2025

أكد سعر الزوج تمسكه بالسيناريو الصاعد لنلاحظ تشكيله منذ تداولات يوم أمس للعديد من الموجات الصاعدة ليقترب من خلالها من حاجز المسار الجانبي الحالي والمتمثل بمستوى 181.70.

حاليا وباتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, نتوقع تحقيق السعر لاختراق الحاجز الحالي ليعلن بذلك عن استعداده لتسجيل العديد من المكاسب خلال الفترة القريبة باندفاعه نحو 182.35 وصولا للهدف الرئيسي التالي المستقر قرب 183.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 181.20 و 182.35

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الاختراق