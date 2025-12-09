- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يفقد العزم الإيجابي-توقعات اليوم 9-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-09 05:15AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أكد سعر الزوج تمسكه بالسيناريو الصاعد لنلاحظ تشكيله منذ تداولات يوم أمس للعديد من الموجات الصاعدة ليقترب من خلالها من حاجز المسار الجانبي الحالي والمتمثل بمستوى 181.70.
حاليا وباتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, نتوقع تحقيق السعر لاختراق الحاجز الحالي ليعلن بذلك عن استعداده لتسجيل العديد من المكاسب خلال الفترة القريبة باندفاعه نحو 182.35 وصولا للهدف الرئيسي التالي المستقر قرب 183.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 181.20 و 182.35
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الاختراق