سعر سهم أريستا نيتورك (ANET) يغلق على ارتفاع حذر – توقعات اليوم – 09-12-2025

ارتفع قليلاً سعر أريستا نيتورك Arista Networks (ANET) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولات السهم تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ استقرار مؤشرات القوة النسبية في مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 136.80$، ليستهدف مستوى الدعم 114.55$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط