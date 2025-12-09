سعر سهم سوبر مايكرو (SMCI) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 09-12-2025

ارتفع سعر سهم شركة سوبر مايكرو كمبيوتر Super Micro Computer, Inc (SMCI) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل شديد الانحدار، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها، ما قد يضاعف من الضغوط السلبية على تداولاته القادمة.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 39.55$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 27.60$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط