سعر سهم سيسكو (CISCO) يهاجم مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 09-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-12-09 12:18PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

مدد سعر سهم سيسكو CISCO SYSTEMS, INC (CISCO) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم السهم بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة المهم 80.00$، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 80.00$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 85.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
